Полицейские Дагестана изъяли браконьерский улов воблы

В Дербенте сотрудники транспортной полиции пресекли незаконную добычу каспийской воблы. У подозреваемого изъяли 124 особи этой рыбы, сумма ущерба превышает 124 тыс. рублей.

На станции Дербент в ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители выявили ранее судимого местного жителя, подозреваемого в браконьерстве.

«Полицейскими установлено, что мужчина, используя надувную лодку и ставные лесковые сети длиной 120 метров, занимался незаконным выловом рыбы», — сообщили Fishnews в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СКФО.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» и «в» части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». С фигуранта взяли обязательство о явке.

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