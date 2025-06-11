Росрыболовство поделилось успехами на промысле: добыто более 2,1 млн тонн

Отечественные пользователи освоили уже около 2,16 млн тонн водных биоресурсов. На Дальневосточный бассейн приходится свыше 1,65 млн тонн рыбы и морепродуктов.

На Дальнем Востоке добыли 1,17 млн тонн минтая, 64,4 тыс. тонн трески (+4,8 тыс. тонн к уровню 2024 г.), 259,9 тыс. тонн тихоокеанской сельди, 31,6 тыс. тонн камбалы, 29,4 тыс. тонн крабов (+3,1 тыс. тонн), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне поймали 158,2 тыс. тонн ВБР. В том числе освоено 96,7 тыс. тонн трески и 26,4 тыс. тонн пикши (это на 2,8 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату прошлого года), а также 10,3 тыс. тонн камбалы (+0,3 тыс. тонн).

Западный бассейн принес рыбакам 45,9 тыс. тонн. Шпрота (кильки) наловили 27,7 тыс. тонн, балтийской сельди (салаки) — 14,7 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне предприятия взяли 20,9 тыс. тонн, на 40,7% превысив уровень 2024 г. Уловы хамсы составили 12,6 тыс. тонн (+3,3 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне вылов достиг 44 тыс. тонн. Кильки освоено 21,7 тыс. тонн (+1,3 тыс. тонн), частиковых видов рыб — 9,1 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 226 тыс. тонн водных биоресурсов. Это на 14,7% больше, чем за отчетный период прошлого года.

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