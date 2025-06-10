Нерка дает старт основным уловам лососевой путины

На 8 июня вылов тихоокеанских лососей составил 471 тонну. При этом традиционно основу добычи в начале сезона формирует нерка.

В лососевую путину вступил Камчатский край. На отчетную дату в регионе поймано 466 тонн. В Сахалинской области рыбаки взяли около 4 тонн — промышленный вылов в регионе еще впереди. В Хабаровском крае статистика добычи 0,722 тонны, в Приморском крае — 0,168 тонны.

«Структура уловов выглядит следующим образом: нерка — 444 тонны, или 94,3%, сима — 5 тонн (1,1%), чавыча — 21 тонна (4,5%), кета — 1 тонна (0,01%), горбуша — 0,16 тонны (0,03%). Отметим, что вылов нерки и чавычи за прошедшие выходные составили 256 и 8 тонн соответственно», — рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Специалисты отраслевой науки уже приступили к сопровождению путины в регионах. Учет тихоокеанских лососей в период преданадромной миграции осуществляют два НИС — «ТИНРО», и «Профессор Кагановский», работы продлятся с 3 июня по 3 июля.

Читайте также: Владимир Галицын: Надеемся, что прогноз на путину состоится

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews