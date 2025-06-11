Торги: Акваторию под садки рыбоводов выделили на Десне

В Брянской области на аукцион выставили речной участок под индустриальную аквакультуру. Заявки принимают до 23 июня.

Торги организует Московско-Окское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводный участок площадью 2,4 га расположен на реке Десна вблизи села Уручье в Выгоничском районе.

Стартовая цена лота — 19,2 тыс. рублей. Аукцион предполагается провести 26 июня в Москве. РВУ предоставляется на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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