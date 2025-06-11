Бассейну Каспия помогут мальками кумжи

На Северном Кавказе в этом году планируют выпустить около 2,5 млн мальков каспийского лосося (кумжи). Больше всего молоди направят на зарыбление рек Кабардино-Балкарии.

Осуществлять выпуски будет Терско-Каспийский филиал Главрыбвода под контролем Северо-Кавказского теруправления Росрыболовства.

Суммарно 2,1 млн мальков планируют заселить в реки в рамках компенсационных мероприятий, еще 350 тыс. — по государственному заданию, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления. Годовой объем выпусков там охарактеризовали как «крупный».

Основной территорией зарыбления станет Кабардино-Балкарская Республика. Именно в реки этого региона, относящиеся к бассейну Каспийского моря, отправится большая часть выращенной на рыбоводных заводах молоди. Главным образом — в Терек и его притоки.

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