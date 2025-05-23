Каспию дали неутешительный прогноз на ближайшее будущее

Специалисты отмечают, что уровень Каспийского моря понизился до критической отметки, и прогнозируют сохранение тренда на маловодность в ближайшие годы. С учетом этого глава Росрыболовства Илья Шестаков призвал продлить запрет на промысел осетровых и бороться с браконьерством во всех прикаспийских странах.

В рамках XI Невского международного экологического конгресса состоялась сессия «Каспий: сотрудничество во имя будущего». На ней представители России, Ирана и Азербайджана обсудили важность объединения усилий для сохранения Каспийского моря, сообщает корреспондент Fishnews.

Уровень моря экстремально низок

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин обратил внимание, что многолетние наблюдения за уровнем Каспия демонстрируют определенную цикличность. Ученые зафиксировали два периода экстремальных колебаний. С 1930 по 1977 гг. — продолжительное падение уровня моря на 3 м, до отметки -29 по Балтийской системе высот. А с 1978 по 1995 гг. — продолжительный подъем и повышение на 2,4 м.

«По данным Государственного гидрологического института, мы сегодня находимся в периоде экстремального обмеления. В 2024 году уровень достиг отметки -29 м. При этом наибольшее влияние оказывается на маловодную часть Северного Каспия. Это напрямую затрагивает российские интересы», — подчеркнул Дмитрий Тетенькин.

На ближайшие 10-15 лет ожидают ухудшение

Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков рассказал о работе Координационного комитета по гидрометеорологии Каспийского моря (КАСПКОМ), куда входят ученые прикаспийских стран, включая Россию. КАСПКОМ занимается мониторингом морской среды для решения проблем Каспия.

Глава федеральной службы отметил, что в последние годы ученые фиксируют повышение температуры воды и увеличение испарений с поверхности моря. Они связывают это прежде всего с региональным изменением климата.

«В ближайшие 10−15 лет нам не стоит ожидать каких-либо серьезных изменений в тенденции обмеления Каспийского моря. Ситуация может только усугубляться. Дело в том, что мы прогнозируем в ближайшие 10−15 лет высокие температуры в данном регионе — до 2 градусов выше того, что мы имеем сейчас», — сказал Игорь Шумаков.

При этом количество осадков, которые выпадают в этом регионе, также прогнозируют «на уровне сегодняшнего дня либо даже чуть меньше», подчеркнул руководитель Росгидромета.

«Осетровый» запрет и борьба с браконьерством

Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что обмеление влияет на состояние рыбных запасов Каспия. По его мнению, пока проблема маловодности некритична для водных биоресурсов, однако при продолжении текущей тенденции некоторые популяции могут сократиться критично.

«Ихтиофауна Каспия в целом насчитывает 150 видов, из них 30 промысловых видов. К сожалению, если говорить об осетровых, то часть из видов осетровых уже утеряна, встречаются только единичные объекты, и, конечно же, они уже, скорее всего, не подлежат восстановлению даже в рамках тех усилий, которые [прикаспийские — прим. ред.] государства прилагают по воспроизводству водных биологических ресурсов», — проинформировал Илья Шестаков.

По его мнению, в сложившихся условиях необходимо сохранять действующий запрет на промышленный вылов осетровых. Руководитель федерального агентства напомнил, что этот запрет был введен в 2013 г. и с тех пор ежегодно продлевается.

«В течение 9 лет специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии реализовали проект по прослеживаемости молоди осетровых рыб, выращенных на рыбоводных заводах. Молекулярно-генетический метод исследования позволил с высокой вероятностью определять страну происхождения рыбы и конкретный рыбоводный завод. Свыше 80% молоди русского осетра выращено именно на рыбоводных заводах», — подчеркнул Илья Шестаков.

Он также обратил внимание на необходимость продолжения борьбы с нелегальным ловом во всех прикаспийских странах.

«Работа, связанная с противодействием браконьерству, я считаю, — одна из самых важных. Как правильно [здесь — прим. ред.] сказали, мы не можем повлиять на маловодность, но мы как минимум можем повлиять на другие факторы, которые ограничивают наши способности по восстановлению запасов», — призвал руководитель Росрыболовства.

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