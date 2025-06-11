Габон и Кот-д’Ивуар поменяли рыбацкие отношения с ЕС

Во взаимоотношениях Евросоюза с западноафриканскими странами в области рыболовства произошли перемены. Габон заявил о разрыве промыслового соглашения с ЕС, в то время как Кот-д’Ивуар возобновил договор в этой сфере.

Габон

Президент Габонской Республики Брис Клотер Олиги Нгема заявил о денонсации соглашения о партнерстве в области устойчивого рыболовства с Евросоюзом.

Соглашение позволяло судам ЕС добывать рыбу в габонских водах в обмен на финансовую помощь сектору рыболовства республики. Договор был подписан в 2007 г. и неоднократно продлевался, его общая стоимость оценивается примерно в 26 млн евро.

Брис Клотер Олиги Нгема отметил, что выловленная рыба вывозилась напрямую в Европу, не принося пользы местной экономике. Он объявил о намерении развивать собственные перерабатывающие мощности.

В то же время Габон не отказывается от возможного заключения нового договора «на условиях более справедливого и взаимовыгодного партнерства», пишет африканская пресса.

Европейский союз выразил удивление, но признал право Габона и заявил о готовности к переговорам.

Кот-д’Ивуар

ЕС и Кот-д’Ивуар подписали протокол, который возобновляет — спустя почти год — сотрудничество сторон в рамках соглашения о партнерстве в области рыболовства. Это соглашение было заключено в 2007 г.

Документ позволит судам Евросоюза ежегодно вылавливать до 6,1 тыс. тонн тунца и других мигрирующих видов в ивуарийских водах. В рамках сделки ЕС выплатит Кот-д’Ивуару 2,97 млн евро в течение четырех лет. В том числе 435 тыс. евро ежегодно будут направляться на развитие устойчивого рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Предусмотрены также меры по поддержке научных исследований, борьбе с нелегальным промыслом, модернизации инфраструктуры порта Абиджан и повышению квалификации местных специалистов.

Помимо взноса ЕС, судовладельцы будут платить администрации Кот-д’Ивуара по 80 евро за каждую добытую тонну. Эта плата увеличится до 85 евро за тонну в третий и четвертый год реализации протокола.

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