Список участников программы инвестквот получил пополнение

Росрыболовство закрепило доли инвестиционных квот вылова трески и пикши за компанией, выразившей готовность построить траулер-процессор для работы на Северном бассейне.

Федеральное агентство по рыболовству выпустило приказ о закреплении долей по программе инвестквот. Как сообщает корреспондент Fishnews, доли квот в 4,04% в районе действия российско-норвежских соглашений закреплены за компанией «Таурус» под строительство объекта инвестиций типа «И» (траулер-процессор длиной свыше 55 м для Северного бассейна).

Также ведомство утвердило перечень нераспределенных долей квот по треске и пикше в 1,039%.

Напомним, что очередная заявочная кампания по закреплению инвестквот проводилась с марта по июнь.

Программа инвестквот предусматривает получение прав на вылов водных биоресурсов после ввода в строй новых мощностей, построенных в России.

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