Белорусским рыбоводам помогут мальки из Ленобласти

Белоруссия намерена возрождать у себя аквакультуру и рассчитывает на партнерство с рыбопитомниками Ленинградской области. Об этом заявил первый вице-премьер республики Николай Снопков.

Вопрос обсудили на заседании Совместной комиссии по развитию сотрудничества Белоруссии и Ленинградской области. Об этом сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на официальный телеграм-канал правительства республики.

Николай Снопков отметил, что в апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу по возрождению рыбоводства в стране.

«В ближайшей перспективе планируется строительство форелевых и осетровых ферм. Нам представляется целесообразным максимальное партнерство с рыбопитомниками Ленинградской области», — подчеркнул первый вице-премьер.

Напомним, что в сентябре белорусский парламент принял закон «Об аквакультуре».

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