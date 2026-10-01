Коллегия ЕЭК поддержала правила определения страны происхождения товаров

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект решения об утверждении правил определения страны происхождения товаров, вывозимых из ЕАЭС. Речь идет о продукции, в отношении которой участники союза применяют меры тарифного и нетарифного регулирования.

В 2023 г . стороны подписали Соглашение о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза.

В рамках этого документа предложены правила определения происхождения товаров. Коллегия ЕЭК 29 сентября поддержала проект решения об их утверждении.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предусматривается, что эти правила используются, когда применение вывозных пошлин и мер нетарифного регулирования зависит от происхождения товаров. В проекте говорится и о рыбной продукции.

Так, предлагается закрепить, что полностью полученной или произведенной в государстве — члене союза признаются продукция рыболовного промысла в этой стране, а также продукция морского промысла, добытая за пределами территориального моря (вод) государства-члена судном, зарегистрированным и плавающим под флагом государства-члена. Сюда же отнесена продукция из таких уловов, полностью произведенная на борту перерабатывающего судна, зарегистрированного и плавающего под флагом государства-члена.

Проект также предусматривает критерии для определения достаточной переработки в государстве-члене.

Документ решено представить для рассмотрения Советом Евразийской экономической комиссии.

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