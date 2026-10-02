СВТУ рассказало о нововведениях в традиционном рыболовстве

Северо-Восточное теруправление Росрыболовства обратило внимание представителей коренных малочисленных народов на изменения в сфере организации рыболовства. Если гражданин не подал заявку и информации о нем нет в специальном федеральном списке, для реализации прав на промысел ему надо обратиться в ФАДН.

Кампания 2026 г . по приему заявок на традиционное рыболовство — финальная, напомнили в СВТУ. В теруправлении отметили, что сейчас занимаются обработкой поступивших обращений и проверкой сведений о лицах из числа коренных малочисленных народов в списке, формируемом ФАДН.

На этот год закон устанавливал переходный период, когда еще была возможна подача заявок, сообщает корреспондент Fishnews.

Гражданам, которые подали заявки на 2027 г . и сведения о которых включены в список лиц, управление направит индивидуальные уведомления. Списки таких лиц СВТУ опубликует на своем сайте.

Если гражданин подал заявку, но на момент принятия управлением решения информации о нем не было в списке, СВТУ в установленном порядке примет решение о предоставлении водных биоресурсов в пользование.

Для граждан, которые не включены в список и при этом не подали заявки на будущий год, единственным законным основанием для реализации права на традиционное рыболовство в 2027 г . будет являться включение в список, указали в территориальном органе Росрыболовства.

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