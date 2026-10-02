СВТУ рассказало о нововведениях в традиционном рыболовстве
Северо-Восточное теруправление Росрыболовства обратило внимание представителей коренных малочисленных народов на изменения в сфере организации рыболовства. Если гражданин не подал заявку и информации о нем нет в специальном федеральном списке, для реализации прав на промысел ему надо обратиться в ФАДН.
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На этот год закон устанавливал переходный период, когда еще была возможна подача заявок, сообщает корреспондент Fishnews.
Гражданам, которые подали заявки на
Если гражданин подал заявку, но на момент принятия управлением решения информации о нем не было в списке, СВТУ в установленном порядке примет решение о предоставлении водных биоресурсов в пользование.
Для граждан, которые не включены в список и при этом не подали заявки на будущий год, единственным законным основанием для реализации права на традиционное рыболовство в
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