У рыбоохраны Якутии — новое руководство

В Восточно-Сибирском теруправлении Росрыболовства сменился глава. Временное исполнение обязанностей руководителя ВСТУ возложено на Эдуарда Родионова.

Решение принято в связи с увольнением с 30 сентября прежнего руководителя — Николая Кучерова, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления.

«На основании приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 18 сентября 2026 года № 108-кр с 1 октября 2026 года временное исполнение обязанностей <…> возложено на заместителя руководителя — начальника оперативного межрайонного отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Родионова Эдуарда Алексеевича», — рассказали в управлении.

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