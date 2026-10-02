Правовая база, голосования и многое другое: каналы Fishnews в «Телеграм» и «Макс» помогают не пропустить важное

Новые документы, возможность высказаться по резонансным для рыбной отрасли темам, электронные версии изданий «Фишньюс» доступны для читателей каналов медиахолдинга.

«Фишньюс» продолжает расширять возможности для подписчиков своих каналов (16+) в «Телеграм» и «Макс».

Здесь публикуются документы в сфере регулирования рыболовства, аквакультуры, рыбопереработки, рыбного рынка. Например, недавно мы разместили приказ об ОДУ на 2027 г . (в «Телеграм» и «Макс»).

Подписчики каналов первыми получают журнал Fishnews (16+) и газету «Fishnews Дайджест» (16+) в электронном формате.

А еще здесь можно высказаться по самым важным темам и узнать мнение профсообщества. Так, сегодня мы завершаем опрос об отсрочке платы за рыболовные участки (в «Телеграм» и «Макс»).

Тематические подборки, «молнии» с мероприятий, яркие цитаты — также в наших каналах.

Fishnews