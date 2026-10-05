Список тревожных признаков для рыбоохраны планируется дополнить

Минсельхоз готовится расширить перечень индикаторов риска для федерального госконтроля в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Так, планируется включить в список таких сигналов направление отчетности о добыче при отсутствии работы на рыболовном участке, которое обнаружили инспекторы.

В перечень индикаторов риска, используемых рыбоохраной, планируется включить еще пять пунктов, передает корреспондент Fishnews. Напомним, что список утвержден приказом Минсельхоза от 11 октября 2021 г . № 697

Понятие индикатора риска предусмотрено федеральным законом о государственном контроле (надзоре). Такие индикаторы — это соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями, но с высокой вероятностью говорят об их наличии. Индикаторы применяют при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного мероприятия.

В список сигналов для рыбоохраны предлагается включить представление сведений о добыче с нулевыми показателями при отсутствии зарегистрированного рыболовного журнала; систематическую корректировку сведений о вылове (два и более раза) после отчетного периода; направление отчетности о добыче при отсутствии работы на рыболовном участке. Насторожить рыбоохрану должно, если сотрудники теруправления Росрыболовства обнаружат несоответствие суммы показателей по вылову в отчетности, подававшейся в течение года, итоговым годовым сведениям. Если предприятие досрочно отчитается о нулевом вылове на рыболовном участке, а затем в конце срока будет отражена информация об освоении квот, — это тоже должно послужить, по мнению разработчиков изменений, индикатором риска.

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