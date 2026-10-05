Госпредприятие рыбопереработки на Чукотке пройдет модернизацию
Компания «Чукотопторг», находящаяся в региональной собственности, приступила к модернизации перерабатывающего завода в селе Мейныпильгыно Анадырского муниципального округа.
На обновление производственных мощностей предприятие получило более 100 млн рублей из федерального и окружного бюджетов, а также внебюджетных источников. Об этом Fishnews сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия ЧАО.
Региональная компания осуществляет полный цикл — от вылова водных биоресурсов до переработки и реализации готовой продукции через собственные торговые сети, обратили внимание в ведомстве. В связи с запретом на промышленное рыболовство в Анадырском лимане, где сосредоточена основная масса рыбодобывающих компаний, Чукотопторг остается единственным поставщиком мороженой продукции из лососевых для торговых сетей и соцорганизаций округа.
Отмечено, что завод по переработке рыбы в селе Мейныпильгыно ввели в эксплуатацию более 20 лет назад. По итогам
«Основные проблемы на заводе связаны с тем, что значительная часть оборудования (80%) была приобретена в Южной Корее, но введение санкций в отношении Российской Федерации не позволяет обеспечить своевременные планово-предупредительные ремонты, увеличивая тем самым степень изношенности оборудования. Обеспечение запасными частями от отечественных производителей требует длительного периода времени для адаптации. Эксплуатация устаревших агрегатов приводит к значительным потерям сырья в процессе производства, а критическая нехватка запасных частей осложняет проведение своевременного технического обслуживания», — прокомментировал председатель комитета по рыболовству округа Дмитрий Рожков.
Полученные средства пойдут на замену изношенного оборудования. Завершить реализацию проекта планируется в
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