Госпредприятие рыбопереработки на Чукотке пройдет модернизацию

Компания «Чукотопторг», находящаяся в региональной собственности, приступила к модернизации перерабатывающего завода в селе Мейныпильгыно Анадырского муниципального округа.

На обновление производственных мощностей предприятие получило более 100 млн рублей из федерального и окружного бюджетов, а также внебюджетных источников. Об этом Fishnews сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия ЧАО.

Региональная компания осуществляет полный цикл — от вылова водных биоресурсов до переработки и реализации готовой продукции через собственные торговые сети, обратили внимание в ведомстве. В связи с запретом на промышленное рыболовство в Анадырском лимане, где сосредоточена основная масса рыбодобывающих компаний, Чукотопторг остается единственным поставщиком мороженой продукции из лососевых для торговых сетей и соцорганизаций округа.

Отмечено, что завод по переработке рыбы в селе Мейныпильгыно ввели в эксплуатацию более 20 лет назад. По итогам 2025 г . объем переработанной продукции составил 235 тонн. Однако проведенный анализ технического состояния оборудования показал средний износ на уровне 55%.

«Основные проблемы на заводе связаны с тем, что значительная часть оборудования (80%) была приобретена в Южной Корее, но введение санкций в отношении Российской Федерации не позволяет обеспечить своевременные планово-предупредительные ремонты, увеличивая тем самым степень изношенности оборудования. Обеспечение запасными частями от отечественных производителей требует длительного периода времени для адаптации. Эксплуатация устаревших агрегатов приводит к значительным потерям сырья в процессе производства, а критическая нехватка запасных частей осложняет проведение своевременного технического обслуживания», — прокомментировал председатель комитета по рыболовству округа Дмитрий Рожков.

Полученные средства пойдут на замену изношенного оборудования. Завершить реализацию проекта планируется в 2027 г .

Читайте также: Чукотка продолжает развивать переработку продукции морзверобоев

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews