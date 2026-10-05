ФТС хочет устранить правовую коллизию в отношении смесей морепродуктов
Федеральная таможенная служба инициировала поправки в нормативно-правовую базу, касающиеся налогообложения морских коктейлей. Предлагаемые изменения направлены на исключение спорных ситуаций при применении 10-процентной ставки НДС.
Сейчас в перечне продовольственных товаров для ввоза, утвержденном постановлением правительства от 31 декабря
По информации корреспондента Fishnews, эта правовая неопределенность приводит к возникновению спорных ситуаций при определении ставки НДС в отношении морских коктейлей.
Ранее Минфин России в письме от 14 ноября
С другой стороны, на практике таможенные органы не всегда с такой позицией согласны. Например, в 2022-2023 гг. арбитражи рассмотрели иск компании - импортера морских коктейлей к Новороссийской таможне о возврате излишне уплаченных таможенных платежей.
Таможенный орган, указав на расхождения между статьей 164 Налогового кодекса РФ и постановлением № 908, счел, что из-за разнородности состава (моллюски и ракообразные) морской коктейль нельзя однозначно отнести к льготной категории, и доначислил НДС по ставке 20%. Арбитражные суды двух инстанций согласились с позицией импортера о праве на льготную ставку НДС и обязали таможню вернуть излишне уплаченные деньги.
Сейчас ФТС России подготовила изменения в постановление № 908, чтобы гармонизировать его с НК РФ.
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