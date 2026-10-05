ФТС хочет устранить правовую коллизию в отношении смесей морепродуктов

Федеральная таможенная служба инициировала поправки в нормативно-правовую базу, касающиеся налогообложения морских коктейлей. Предлагаемые изменения направлены на исключение спорных ситуаций при применении 10-процентной ставки НДС.

Сейчас в перечне продовольственных товаров для ввоза, утвержденном постановлением правительства от 31 декабря 2004 г . № 908, указаны позиции, которые не соотносятся с категориями товаров, указанными в ст. 164 Налогового кодекса РФ, сообщили в пресс-службе ФТС.

По информации корреспондента Fishnews, эта правовая неопределенность приводит к возникновению спорных ситуаций при определении ставки НДС в отношении морских коктейлей.

Ранее Минфин России в письме от 14 ноября 2019 г . № 03-07-11/87881 разъяснил, что подпункт 1 пункта 2 статьи 164 НК РФ разрешает применять ставку 10% к море- и рыбопродуктам. Ведомство сочло, что если товар не попадает в список исключений (вроде мяса крабов или лангустов), то льготная ставка уместна.

С другой стороны, на практике таможенные органы не всегда с такой позицией согласны. Например, в 2022-2023 гг. арбитражи рассмотрели иск компании - импортера морских коктейлей к Новороссийской таможне о возврате излишне уплаченных таможенных платежей.

Таможенный орган, указав на расхождения между статьей 164 Налогового кодекса РФ и постановлением № 908, счел, что из-за разнородности состава (моллюски и ракообразные) морской коктейль нельзя однозначно отнести к льготной категории, и доначислил НДС по ставке 20%. Арбитражные суды двух инстанций согласились с позицией импортера о праве на льготную ставку НДС и обязали таможню вернуть излишне уплаченные деньги.

Сейчас ФТС России подготовила изменения в постановление № 908, чтобы гармонизировать его с НК РФ.

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