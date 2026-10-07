Экс-главу рыбоохраны Сахалинской области обвинили во взяточничестве
В суд направлено уголовное дело против бывшего руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства. Ему инкриминируют получение взяток в особо крупном размере, вменяются два эпизода на общую сумму 6 млн рублей.
Дело вел третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Сахалинской области, оперативной разработкой занималась ФСБ.
По версии следствия, обвиняемый получил от местных рыбопромышленников взятки в размере 2 млн рублей и 4 млн рублей. Фигуранта задержали на месте преступления при передаче денег в рамках «оперативного эксперимента», сообщили Fishnews в пресс-службе управления.
Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Южно-Сахалинский городской суд.
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