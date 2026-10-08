Испания и Намибия укрепляют связи в рыбной отрасли

Испания и Намибия договорились расширить взаимодействие в области рыболовства и аквакультуры. Стороны намерены обмениваться научными данными, реализовывать совместные проекты и совершенствовать методы оценки запасов.

Меморандум о взаимопонимании подписали в Виго генеральный секретарь по рыболовству Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании Исабель Артиме (Isabel Artime) и исполнительный директор Министерства по водным и морским ресурсам Намибии Теофилус Нгитила (Teofilus Nghitila).

Документ рассчитан на четыре года с возможностью продления, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежные СМИ. Предусмотрено взаимодействие в рыбохозяйственных исследованиях, управлении морскими ресурсами, аквакультуре, международной торговле рыбой и морепродуктами, контроле промысла.

Отдельное внимание планируется уделить прослеживаемости уловов и борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом. Для координации этой работы Испания и Намибия создадут совместный технический комитет по сотрудничеству в области рыболовства. Он займется подготовкой планов действий и контролем их выполнении, пишет иностранная пресса.

В испанском Минсельхозе отметили важность намибийского рыболовства для компаний королевства. Бизнес Испании также способствовал развитию в Намибии сети предприятий по переработке рыбы.

Согласно данным иностранных СМИ, Испания стала крупнейшим зарубежным рынком для намибийской рыбопродукции, на нее пришлось 27,8% отраслевого экспорта республики во втором квартале. При этом общая стоимость поставок составила 4,6 млрд намибийских долларов (около 279 млн долларов США) — на 12,2% больше, чем годом ранее.

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