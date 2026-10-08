Новости экономики: компании смогут перейти на электронный адрес, на границе с Китаем обновляют пункты пропуска

Минфин предлагает расширить возможности электронной связи для взаимодействия с юрлицами, в Приморье запустили движение через обновленный пункт пропуска «Краскино». Эти и другие новости — в обзоре Fishnews.

Компания с электронным адресом

Министерство финансов разработало законодательные изменения, нацеленные на то, чтобы юрлица смогли использовать адрес электронной почты для связи с третьими лицами.

По действующему законодательству, юридические лица должны использовать для связи с третьими лицами физический адрес. Это выливается в расходы на аренду и содержание офиса.

«Предлагаемые изменения позволят сократить расходы юридических лиц, которым не нужен офис и которые могут вести свою хозяйственную деятельность практически полностью в электронном виде», — прокомментировали в Минфине.

Воспользоваться электронной почтой в качестве официального канала связи с третьими лицами смогут как новые, так и уже действующие юридические лица в форме ООО при соблюдении установленных условий. В частности, компания должна относиться к малому и среднему бизнесу, заниматься нелицензируемыми видами деятельности и не оказывать профессиональные услуги на финансовом рынке. Кроме того, руководитель компании должен проживать в России.

Предполагается, что госрегистрация юрлица, использующего электронный адрес для связи с третьими лицами, будет осуществляться по месту жительства руководителя.

В Приморье запустили обновленный пункт «Краскино»

В Приморском крае запустили движение по новой инфраструктуре автомобильного пункта пропуска «Краскино». Он соединяет Россию с КНР.

Пропускная способность погранперехода увеличилась в четыре раз — до 750 машин в сутки, отметил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Он рассказал, что работы выполнены с учетом поручения президента: сократить время досмотра грузового транспорта до 10 минут.

«Все это гарантирует ритмичность поставок и дает мощный импульс развитию Приморья и международной торговли на восточном направлении», — заявил глава Минтранса.

На грузовом направлении в «Краскино» впервые в России применили инновационный подход: портальный инспекционно-досмотровый комплекс совмещен с весогабаритным. Это позволило обеспечить полный технологический цикл контроля и значительно оптимизировать площадь объекта, рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В этом году в Приморье, по информации краевых властей, также запущен обновленный пункт пропуска «Пограничный». В 2027 г . ожидается ввод «Марково» и завершение реконструкции «Полтавки», которая после обновления сможет принимать до 980 грузовиков в сутки.

Новые механизмы для развития торговли с ОАЭ

Соглашение, нацеленное на развитие связей стран ЕАЭС с Объединенными Арабскими Эмиратами, вступило в силу 6 октября. Полное название документа — Соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и ОАЭ, с другой стороны.

Документ предусматривает существенную либерализацию торгового режима: Эмираты предоставили преференциальный доступ для 86% товарной номенклатуры. Это 98% объема экспорта ЕАЭС, привели цифры в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

«Средняя ставка, применяемая партнером к товарам союза, сокращается с 5% до 0,6%. Полученный объем уступок, по нашей оценке, позволит экспортерам стран ЕАЭС ежегодно экономить на таможенных пошлинах до 266 млн долларов», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Ранее подробнее о работе соглашения рассказали в Минэкономразвития РФ.

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