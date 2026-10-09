Аквафермеры заботятся о подстраховке

Агрострахование с господдержкой стоит распространить и на другие виды рисков, в том числе связанные с имуществом и инфраструктурой, отметили участники сессии на выставке «Золотая осень». По мнению страховщиков, в этом плане аквакультура подает хороший пример другим секторам.

Актуальные вопросы сельскохозяйственного страхования обсуждались на панельной сессии, прошедшей 8 октября в «Тимирязев Центре» в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень». Организаторами мероприятия выступили Национальный союз агростраховщиков и «РСХБ-Страхование».

Участники сессии отметили необходимость развития не только традиционных форм агрострахования с господдержкой в растениеводстве и животноводстве, но и других перспективных направлений страховой защиты в АПК, например, страхования имущества.

«Кроме животных — нашего основного производственного актива — немаловажными являются еще здания и сооружения. Мы не выращиваем животных в поле на открытых площадках», — обратила внимание представитель группы «Черкизово» Александра Морозова.

Помимо строений для содержания или забоя скота ценными активами холдинга являются комбикормовые заводы, которые также нуждаются в защите. «Мы хотели бы, чтобы Министерство сельского хозяйства посмотрело в эту сторону также», — предложила специалист агрохолдинга.

По словам гендиректора «РСХБ-Страхование» Сергея Простатина, риски для инфраструктуры, спецтехники, жизни и здоровья сотрудников сельхозпредприятий потенциально могут оборачиваться для бизнеса не меньшими убытками. Пока страхование с господдержкой на эти направления не распространяется, но, по мнению страховщиков, они также заслуживают дополнительного внимания — в том числе со стороны регулятора.

В аквакультуре в этом отношении дела обстоят несколько лучше — по крайней мере у тех производителей, которые прибегают к агрострахованию. «Как правило, всё страхуется по полной — и суда, и инфраструктура, и садки, — прокомментировал корреспонденту Fishnews ситуацию в секторе Сергей Простатин. — Предприятия, которые занимаются рыбоводством (аквакультурой), наоборот, можно ставить в пример, потому что количество имущества, которое застраховано, — практически 100%».

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