Аквакультуру вновь включили в механизм страхования с господдержкой

Минсельхоз определил план страхования в АПК с господдержкой на предстоящий год. Механизм предусмотрен и для аквакультуры.

Министерство сельского хозяйства выпустило документ для использования инструмента страховой защиты с господдержкой в 2027 г . План сельскохозяйственного страхования на новый год утвержден приказом ведомства от 28 августа 2026 г. № 559.

В том числе Минсельхоз установил перечень объектов товарной аквакультуры для страховой защиты с помощью от государства. Как сообщает корреспондент Fishnews, по сравнению с нынешним годом список не меняется. В него включены лососевые, осетровые, карповые, сомовые виды рыб. Остаются и беспозвоночные. Возрастной состав — без ограничений.

Также министерство утвердило предельные размеры ставок для расчета размера субсидий.

Страховая защита — один из способов сделать аквакультуру более привлекательной для инвестиций, в то же время эта отрасль — одна из наиболее сложных для страхования сфер, отмечали эксперты.

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