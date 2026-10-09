Таможня собирается развивать личный кабинет участника ВЭД

Общественный совет при ФТС России обсудил пути обеспечения единообразия принятия решений таможенными органами. Как отметили в ведомстве, на каждом этапе участникам внешнеэкономической деятельности должен помогать личный кабинет.

«Главной проблемой, по мнению бизнеса, на сегодняшний день является обеспечение единообразного применения правил на всей территории Российской Федерации. Если мы будем ее решать, тогда большинство проблем, с которыми сталкиваются наши участники ВЭД в регионах, снимались бы почти автоматически», — подчеркнул председатель Общественного совета Леонид Лозбенко.

Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв заявил, что разделяет озабоченность бизнеса этой темой. «Да, действительно, это проблема для нас. И неслучайно мы год назад приняли решение о создании Главного управления «Аналитический центр», которое как раз, в числе прочих задач, и занимается анализом этого вопроса как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе», — сказал глава таможенной службы.

Он также напомнил о создании Центра предварительных решений, задача которого обеспечить единообразие решений и убрать разночтения в разных регионах. Отдельное внимание участники заседания уделили созданию ЕАИС ТО 2.0. Система должна иметь возможность сопоставлять сведения, поступающие из разных источников, а также от технических средств таможенного контроля и других контролирующих органов. При этом единым цифровым каналом взаимодействия с таможенными органами должен стать «Личный кабинет участника ВЭД». Это значит, система должна помогать бизнесу на каждом этапе — от подготовки сведений до получения решения. Участники ВЭД активно участвуют в развитии новой системы в рамках рабочих групп, сообщили Fishnews в пресс-службе ФТС.

Как отметили в ведомстве, пристальное внимание уделяется межпостовой диспетчеризации, цель которой — равномерное распределение нагрузки на ЦЭДы, минимизация проявления коррупционных рисков и динамичное реагирование на изменения логистики. Внедрение этого механизма выявило необходимость обеспечения единообразия. «ФТС России ведется комплексная работа: налажен постоянный диалог с декларантами, проводится обучение должностных лиц, а все проблемы оперативно выявляются и решаются», — заявили в таможне.

На заседании обсудили и другие вопросы, включая определение страны происхождения товаров и возможность осуществления их маркировки на СВХ.

Также Валерий Пикалёв напомнил, что в интересах укрепления взаимодействия с бизнесом была разработана современная модель таможенного мониторинга, существенно сократившая сроки и объем контрольных мероприятий, а также предоставившая добросовестным участникам ВЭД возможность оперативного устранения выявленных несоответствий и получения отсрочки по уплате НДС на три месяца. Глава ФТС России призвал активно участвовать в эксперименте.

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