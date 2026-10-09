Росрыболовство хочет повысить стипендии Ишкова

Федеральное агентство по рыболовству намерено значительно увеличить размер стипендий имени Александра Акимовича Ишкова. Это пособие выплачивается учащимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в подведомственных ФАР вузах.

Именную стипендию, названную в честь министра рыбного хозяйства СССР, назначают очникам-бюджетникам за особые успехи в учебе, научно-исследовательской, спортивной и культурно-массовой деятельности. Претендовать на выплаты можно со второго курса. Сейчас размер ежемесячного пособия составляет 2 тыс. рублей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Росрыболовство планирует повысить стипендию до 15 тыс. рублей. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале regulation.gov.ru.

Общественное обсуждение документа продлится до 23 октября.

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