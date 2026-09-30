Дальрыбвтуз посвятил легендарному министру специальную экспозицию

В библиотеке Дальрыбвтуза открыли экспозицию, посвященную министру рыбного хозяйства СССР Александру Ишкову. Центральное место там занимает книга Вячеслава Зиланова.

Презентация издания в университете состоялась 3 сентября — в этот день на территории Дальрыбвтуза торжественно открыли памятник Александру Акимовичу. Книгу представил автор — заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав Зиланов, ветеран отрасли, который сам участвовал в формировании советской рыбной индустрии.

«Экспозиция в библиотеке Дальрыбвтуза не только знакомит с личностью Александра Ишкова и содержанием книги о нем, но и помогает увидеть связь времен», — рассказали Fishnews в пресс-службе вуза.

Всех желающих приглашают познакомиться с выставкой и взять книгу для чтения. «Пусть опыт и достижения легендарного министра станут источником вдохновения и знаний для студентов, преподавателей и всех, кому интересна история рыбного хозяйства страны», —заявили в Дальрыбвтузе.

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