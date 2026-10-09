Пограничные ведомства разных стран обсудили на Сахалине вопросы морской безопасности

Противодействие незаконному промыслу водных биоресурсов рассмотрели участники 26-го Форума пограничных ведомств в Южно-Сахалинске. Мероприятие собрало представителей береговой охраны разных стран.

26-го Форума пограничных ведомств проходил на Сахалине с 28 сентября по 2 октября под председательством ПС ФСБ России. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

В мероприятии участвовали делегации береговых охран Российской Федерации, Китайской Народной Республики и Республики Корея.

Обсуждались вопросы обеспечения морской безопасности: борьба с терроризмом, контрабандой, незаконной миграцией, противодействие незаконному рыбному промыслу, поиск и спасание человеческих жизней на море, сохранение морской среды.

Губернатор Валерий Лимаренко подчеркнул, что правительство региона всецело поддерживает сотрудничество пограничных органов. «Со своей стороны мы продолжим делать все необходимое для сохранения мира и спокойствия в регионе», — обратился к участникам форума глава Сахалинской области.

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