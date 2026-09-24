Рыбный бизнес Приморья пригласили выйти на рынок Малайзии

Пока Малайзия не слишком широко охвачена приморскими производителями, отмечают краевые власти. Поставщикам предложили поучаствовать в программе по выходу на рынок азиатской страны.

Центр поддержки экспорта объявил прием заявок на участие в программе «Торговый агент Приморского края», сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Программе предполагает комплексное сопровождение малого и среднего бизнеса при выходе на рынок Малайзии.

Среди категорий, к которым проявляет значительный интерес малайзийский рынок, в министерстве международных и внешнеэкономических связей Приморского края назвали рыбу и морепродукты.

«Малайзия — это растущий рынок с населением более 30 млн человек и динамично развивающейся экономикой. Для приморских производителей это направление пока недостаточно освоено, и мы видим в этом серьезный потенциал», — заявил глава ведомства Константин Сидоренко.

Он добавил, что программа предусматривает сопровождение на этапах от проверки спроса до подписания контракта.

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