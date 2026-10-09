Перу может отменить второй сезон промысла анчоуса из-за Эль-Ниньо

В Республике Перу в этом году, вероятно, не состоится второй сезон добычи анчоуса в северо-центральной промысловой зоне. По данным национальных СМИ, причина — аномально высокие температуры воды, связанные с феноменом Эль-Ниньо.

Отмена сезона может усугубить кризис рыбной отрасли республики и привести к дальнейшему сокращению мирового производства рыбной муки и рыбьего жира, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на перуанскую и отраслевую прессу.

Запрет вводит погода

Как заявила президент Национального общества рыболовства Перу (Sociedad Nacional de Pesquería, SNP) Джессика Луна Карденас (Jessica Luna Cárdenas), погодные и океанографические условия практически не оставляют надежд на открытие второго промыслового сезона.

Окончательное решение власти должны принять с учетом результатов оценки запасов анчоуса, которую Перуанский морской институт (IMARPE) проводил с 15 сентября по 7 октября.

Первый сезон промысла анчоуса в северо-центральной промысловой зоне Перу был приостановлен в июне, а в августе власти объявили об окончательном закрытии. Из установленной квоты в 1,91 млн тонн рыбаки смогли освоить лишь 25%. Основной причиной ограничений стало повышение температуры океанической воды, повлиявшее на распределение анчоуса и увеличившее долю молоди в уловах.

Рыбаков ждут сложности

По словам Джессики Луны Карденас, промышленное рыболовство Перу переживает тяжелый кризис. Из-за продолжительного простоя предприятий рыбаки остаются без работы, поставщики теряют доходы, а деятельность связанных с промыслом портовых предприятий фактически прекращается.

При этом наиболее серьезные проблемы испытывают владельцы малых добывающих предприятий и обслуживающие организации, тогда как крупные рыбопромышленные компании обладают большей финансовой устойчивостью.

Пик климатического кризиса впереди

Ситуацию усугубляет дальнейшее развитие Эль-Ниньо. В отдельных районах северного побережья Перу температура поверхности океана превышает климатическую норму на 8°C , а в районе Лимы отклонения достигают 5- 6°C .

Перуанские метеорологи предупреждают, что нынешнее явление может достичь чрезвычайной интенсивности. Согласно прогнозу Межведомственной комиссии Перу по изучению явления Эль-Ниньо (Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno «El Niño», ENFEN), наиболее неблагоприятные условия ожидаются в конце 2026 и начале 2027 гг., а влияние климатической аномалии может сохраняться до середины осени 2027 г . (в Южном полушарии — это апрель-май).

Муки и жира будет мало

Проблемы перуанского промысла уже отражаются на мировом рынке рыбной муки и рыбьего жира. По данным Организации производителей морских ингредиентов (The Marine Ingredients Organisation, IFFO), за январь–август 2026 г . совокупный выпуск рыбной муки в странах, охваченных ее статистикой, сократился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производство рыбьего жира уменьшилось на 26%.

IFFO прогнозирует, что по итогам 2026 г . мировое производство рыбной муки не превысит 4,6 млн тонн, а рыбьего жира составит около 1,15 млн тонн. Оба показателя минимальны с 2016 г .

Главным фактором снижения предложения остается Перу, на долю которого обычно приходится около 20% мирового выпуска этих продуктов.

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