Перу может отменить второй сезон промысла анчоуса из-за Эль-Ниньо
В Республике Перу в этом году, вероятно, не состоится второй сезон добычи анчоуса в северо-центральной промысловой зоне. По данным национальных СМИ, причина — аномально высокие температуры воды, связанные с феноменом Эль-Ниньо.
Отмена сезона может усугубить кризис рыбной отрасли республики и привести к дальнейшему сокращению мирового производства рыбной муки и рыбьего жира, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на перуанскую и отраслевую прессу.
Запрет вводит погода
Как заявила президент Национального общества рыболовства Перу (Sociedad Nacional de Pesquería, SNP) Джессика Луна Карденас (Jessica Luna Cárdenas), погодные и океанографические условия практически не оставляют надежд на открытие второго промыслового сезона.
Окончательное решение власти должны принять с учетом результатов оценки запасов анчоуса, которую Перуанский морской институт (IMARPE) проводил с 15 сентября по 7 октября.
Первый сезон промысла анчоуса в северо-центральной промысловой зоне Перу был приостановлен в июне, а в августе власти объявили об окончательном закрытии. Из установленной квоты в 1,91 млн тонн рыбаки смогли освоить лишь 25%. Основной причиной ограничений стало повышение температуры океанической воды, повлиявшее на распределение анчоуса и увеличившее долю молоди в уловах.
Рыбаков ждут сложности
По словам Джессики Луны Карденас, промышленное рыболовство Перу переживает тяжелый кризис. Из-за продолжительного простоя предприятий рыбаки остаются без работы, поставщики теряют доходы, а деятельность связанных с промыслом портовых предприятий фактически прекращается.
При этом наиболее серьезные проблемы испытывают владельцы малых добывающих предприятий и обслуживающие организации, тогда как крупные рыбопромышленные компании обладают большей финансовой устойчивостью.
Пик климатического кризиса впереди
Ситуацию усугубляет дальнейшее развитие Эль-Ниньо. В отдельных районах северного побережья Перу температура поверхности океана превышает климатическую норму на
Перуанские метеорологи предупреждают, что нынешнее явление может достичь чрезвычайной интенсивности. Согласно прогнозу Межведомственной комиссии Перу по изучению явления Эль-Ниньо (Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno «El Niño», ENFEN), наиболее неблагоприятные условия ожидаются в конце 2026 и начале 2027 гг., а влияние климатической аномалии может сохраняться до середины осени
Муки и жира будет мало
Проблемы перуанского промысла уже отражаются на мировом рынке рыбной муки и рыбьего жира. По данным Организации производителей морских ингредиентов (The Marine Ingredients Organisation, IFFO), за январь–август
IFFO прогнозирует, что по итогам
Главным фактором снижения предложения остается Перу, на долю которого обычно приходится около 20% мирового выпуска этих продуктов.
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