Супер-Эль-Ниньо подкосило российского лосося
Неудачи нынешней «красной» путины на Дальнем Востоке рыбохозяйственная наука объясняет потеплением океана и влиянием Эль-Ниньо. Свою лепту, по мнению специалистов, внесла и массовая миграция в российские воды тунцов, поедающих лососей.
С докладом на круглом столе «Рыба ищет, где глубже…» в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге выступила директор департамента анадромных рыб Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Ольга Мазникова.
По ее словам, за всю историю наблюдений численность лососей колебалась, и ученые выдвигали много гипотез на этот счет. «Но у всех этих гипотез абсолютно одна основа: колебания неслучайны и подчиняются природным ритмам, которые связаны с изменяющимся океаном», — подчеркнула представитель ВНИРО.
Она продемонстрировала статистику за вековой период на Дальнем Востоке. Данные сгруппированы в основном по пятилеткам, а с
Оценивая историю добычи красной рыбы, необходимо учитывать, что государственные границы Дальнего Востока до
До последних десятилетий вылов наших рыбаков за время наблюдений менялся от примерно 74 тыс. тонн (в редкие годы) до 200 тыс. тонн, но в основном не превышал 150 тыс. тонн.
Далее Ольга Мазникова обратилась к ситуации текущего года. «Как известно, путина этого года принесла нам немало сюрпризов. Даже с учетом самого пессимистичного сценария развития ситуации сегодня вылов находится на отметке в 97 тыс. тонн из ожидаемых 227 тыс. тонн. И тренд на снижение численности подходов, который начал проявляться с 2020 года, в полной мере в этом году себя оправдал», — сказала ученая.
Снижение объемов вылова лосося — мировая проблема, что видно по динамике вылова на Аляске и Хоккайдо, заявила представительница ВНИРО.
«Анализируя ситуацию, ученые разных стран сходятся в едином мнении, что климатические перемены, которые запустили цепочку изменений в океане, являются главной причинами наблюдаемой сегодня нестабильности запасов тихоокеанских лососей. И речь не о каком-то плавном и поступательном снижении запасов, а о достаточно резких колебаниях», — подчеркнула докладчик.
В последние годы температура достигает все новых пиковых значений. Так, 22 августа
«Конечно, готовясь к путине, мы говорили о том, что она будет проходить на фоне развивающегося Эль-Ниньо, но полностью предсказать ситуацию, конечно же, было невозможно. Эль-Ниньо 2026 года входит в число сильнейших явлений с 1950 года. Ученые называют его Супер-Эль-Ниньо. И, по данным профильных специалистов, пик еще не пройден, он ожидается с октября 2026 года по январь 2027 года», — обратила внимание Ольга Мазникова.
Она отметила, что Эль-Ниньо проявляется через волны тепла, сокращение концентрации хлорофилла и перестройку планктонных сообществ. Это привело к уменьшению площади акваторий, пригодных для нагула лососей, к изменению структуры их кормовой базы и смещению сроков анадромной миграции.
В результате изменились линейно-весовые показатели, особенно у горбуши: в большинстве промысловых районов в уловах отмечались особи, не превышавшие по весу
Докладчик упомянула еще ряд факторов, отразившихся на уловах: паводок, повышение штормовой активности, ужесточение некоторых мер регулирования промысла.
«Учитывая инертность океана, мы уже сейчас можем предполагать, что путина следующего года пройдет на фоне вот этого негативного влияния на выживаемость лососей», — спрогнозировала Ольга Мазникова.
Она рассказала, что происходящие изменения в Мировом океане отразились и на других видах водных биоресурсов. Так, в водах Приморского края и Сахалинской области рыбаки массово вылавливают голубых тунцов и некоторых других экзотических рыб. Более того, голубые тунцы впервые за всю историю наблюдений достигли Камчатского и Кроноцкого заливов, а также добрались до острова Беринга (Командорские острова).
Ольга Мазникова обратила внимание, что желудки попавших в руки ученых голубых тунцов были заполнены преимущественно лососем. Это, по ее мнению, также отразилось на результатах путины.
«Все это привело и к тому, что в уловах ставных неводов в Камчатском заливе было зафиксировано колоссальное количество молоди тихоокеанских лососей. И тогда нами были сформированы рекомендации и промысел был оперативно остановлен», — подчеркнула представитель ВНИРО.
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Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews