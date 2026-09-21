Супер-Эль-Ниньо подкосило российского лосося

Неудачи нынешней «красной» путины на Дальнем Востоке рыбохозяйственная наука объясняет потеплением океана и влиянием Эль-Ниньо. Свою лепту, по мнению специалистов, внесла и массовая миграция в российские воды тунцов, поедающих лососей.

С докладом на круглом столе «Рыба ищет, где глубже…» в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге выступила директор департамента анадромных рыб Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Ольга Мазникова.

По ее словам, за всю историю наблюдений численность лососей колебалась, и ученые выдвигали много гипотез на этот счет. «Но у всех этих гипотез абсолютно одна основа: колебания неслучайны и подчиняются природным ритмам, которые связаны с изменяющимся океаном», — подчеркнула представитель ВНИРО.

Она продемонстрировала статистику за вековой период на Дальнем Востоке. Данные сгруппированы в основном по пятилеткам, а с 2016 г . представлен ежегодный вылов лососей, сообщает корреспондент Fishnews.

Оценивая историю добычи красной рыбы, необходимо учитывать, что государственные границы Дальнего Востока до 1945 г . были несколько иными. И результаты лососевого промысла на Южном Сахалине и Курильских островах тогда отражались в статистике Японии. Например, с 1930 по 1943 гг. уловы горбуши и кеты на японских концессиях в советских водах составляли порядка 200 тыс. тонн, при этом существенная часть их не попадала в официальную отечественную статистику.

До последних десятилетий вылов наших рыбаков за время наблюдений менялся от примерно 74 тыс. тонн (в редкие годы) до 200 тыс. тонн, но в основном не превышал 150 тыс. тонн.

Далее Ольга Мазникова обратилась к ситуации текущего года. «Как известно, путина этого года принесла нам немало сюрпризов. Даже с учетом самого пессимистичного сценария развития ситуации сегодня вылов находится на отметке в 97 тыс. тонн из ожидаемых 227 тыс. тонн. И тренд на снижение численности подходов, который начал проявляться с 2020 года, в полной мере в этом году себя оправдал», — сказала ученая.

Снижение объемов вылова лосося — мировая проблема, что видно по динамике вылова на Аляске и Хоккайдо, заявила представительница ВНИРО.

«Анализируя ситуацию, ученые разных стран сходятся в едином мнении, что климатические перемены, которые запустили цепочку изменений в океане, являются главной причинами наблюдаемой сегодня нестабильности запасов тихоокеанских лососей. И речь не о каком-то плавном и поступательном снижении запасов, а о достаточно резких колебаниях», — подчеркнула докладчик.

В последние годы температура достигает все новых пиковых значений. Так, 22 августа 2026 г . была зарегистрирована максимальная температура поверхности Мирового океана начиная с 1979 г ., и она достигла 21,1°С.

«Конечно, готовясь к путине, мы говорили о том, что она будет проходить на фоне развивающегося Эль-Ниньо, но полностью предсказать ситуацию, конечно же, было невозможно. Эль-Ниньо 2026 года входит в число сильнейших явлений с 1950 года. Ученые называют его Супер-Эль-Ниньо. И, по данным профильных специалистов, пик еще не пройден, он ожидается с октября 2026 года по январь 2027 года», — обратила внимание Ольга Мазникова.

Она отметила, что Эль-Ниньо проявляется через волны тепла, сокращение концентрации хлорофилла и перестройку планктонных сообществ. Это привело к уменьшению площади акваторий, пригодных для нагула лососей, к изменению структуры их кормовой базы и смещению сроков анадромной миграции.

В результате изменились линейно-весовые показатели, особенно у горбуши: в большинстве промысловых районов в уловах отмечались особи, не превышавшие по весу 800 г . А задержка подходов для большинства стад тихоокеанских лососей составила 7-14 дней.

Докладчик упомянула еще ряд факторов, отразившихся на уловах: паводок, повышение штормовой активности, ужесточение некоторых мер регулирования промысла.

«Учитывая инертность океана, мы уже сейчас можем предполагать, что путина следующего года пройдет на фоне вот этого негативного влияния на выживаемость лососей», — спрогнозировала Ольга Мазникова.

Она рассказала, что происходящие изменения в Мировом океане отразились и на других видах водных биоресурсов. Так, в водах Приморского края и Сахалинской области рыбаки массово вылавливают голубых тунцов и некоторых других экзотических рыб. Более того, голубые тунцы впервые за всю историю наблюдений достигли Камчатского и Кроноцкого заливов, а также добрались до острова Беринга (Командорские острова).

Ольга Мазникова обратила внимание, что желудки попавших в руки ученых голубых тунцов были заполнены преимущественно лососем. Это, по ее мнению, также отразилось на результатах путины.

«Все это привело и к тому, что в уловах ставных неводов в Камчатском заливе было зафиксировано колоссальное количество молоди тихоокеанских лососей. И тогда нами были сформированы рекомендации и промысел был оперативно остановлен», — подчеркнула представитель ВНИРО.

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Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews