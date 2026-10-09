Цифровой помощник в рыбной торговле: что умеет FishAI от FishStat
В экосистеме сервисов для рыбной отрасли FishStat работает виртуальный ассистент. FishAI помогает пользователям платформы продавать и покупать рыбу и морепродукты, а также предлагает другие актуальные услуги.
Нейросетевой ассистент создан на базе «ГигаЧата» от Сбера. «Модель понимает простую неадаптированную речь. Специальные формулировки не нужны», — рассказали Fishnews в компании «Фишстат».
Запросы в стиле «куплю минтай» будут понятны ИИ-помощнику, и вы увидите ответ — предложение от FishStat.
Что умеет FishAI?
- Ассистирует в поиске как поставщиков, так и покупателей;
- анализирует юридические документы, обнаруживает риски;
- делает подборки новостей рыбной отрасли по запросу пользователя;
- предзаполняет отчет по внебиржевой сделке, который можно подать на биржу прямо через FishStat.
Следующим шагом в сфере искусственного интеллекта для экосистемы станет внедрение GigaCowork. Это продукт от Сбера, который интегрирует в процессы FishStat ИИ-агентов. Они будут заниматься аналитикой, анализом данных, оптимизацией как внутренних процессов компании, так и пользовательских сервисов.
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