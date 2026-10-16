Роллы с курицей обогнали позиции с рыбой в динамике спроса

Среди россиян становятся все более популярными роллы без рыбы: с января по сентябрь 2026 г. их продажи выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такие данные приводит сервис доставки японской кухни «Моккано». Классические роллы с рыбой и морепродуктами по результатам исследования показали более умеренную динамику: спрос на них увеличился в 1,8 раза год к году. По мнению аналитиков, интерес к вариантам без рыбы может быть связан с их ценовой доступностью и широким выбором начинок.

«Тенденцию подтверждают данные опроса. 51% респондентов отметили, что выбирают роллы с курицей из-за их более низкой стоимости. 27% опрошенных объяснили свой выбор желанием пробовать новые сочетания, а 20% — вкусовыми предпочтениями. Еще 10% указали на ограничения, связанные с аллергией и непереносимостью морепродуктов», — рассказали Fishnews в пресс-службе сети.

Помимо курицы, растет интерес и к другим вариантам роллов без рыбы, в том числе веганским позициям с авокадо и огурцом. Отдельный тренд категории — сыр как акцентный ингредиент, а не стандартная начинка.

В целом за январь–сентябрь 2026 г ., по данным сервиса, продажи роллов с различными начинками выросли на 27% год к году. Эксперты отмечают, что заказ еды остается доступным способом порадовать себя даже в условиях более сдержанных потребительских расходов.

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