По итогам года Ямал планирует наловить минимум 10 тыс. тонн

Предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа за девять месяцев добыли около 7 тыс. тонн водных биоресурсов — на уровне прошлого года. До конца 2026 г. в регионе рассчитывают освоить не менее 10 тыс. тонн.

Хорошую динамику продемонстрировали ключевые системообразующие хозяйства региона. Это Аксарковское РПП, компания «Святогор», Горковский рыбозавод и другие лидеры сектора, на которых приходится свыше трех четвертей общего окружного улова. С января по сентябрь они добыли 5,36 тыс. тонн рыбы, что почти на 25% превышает уровень 2025 г .

Традиционно лидирует Приуральский район с показателем 1,9 тыс. тонн (+27,1%). Второе место занимает Пуровский район, где заготовили 826 тонн (+28,5%), на третьей позиции — Надымский район с результатом 312 тонн (+19,9%), рассказали Fishnews в пресс-службе правительства округа.

Основу вылова составили частиковые виды: щука (2,3 тыс. тонн) и язь (1,6 тыс. тонн). Сига-пыжьяна поймали 633 тонны. Отдельные виды показали кратный рост: добыча леща увеличилась более чем в четыре раза — с 19,5 до 81,9 тонны. Также выросли уловы ельца и наваги.

Летне-осенняя путина подошла к концу, рыбаки округа завершают открытый сезон и переходят к подготовке орудий лова и техники для зимнего подледного лова. Плановый ориентир 2026 г . — добыть не менее 10 тыс. тонн водных биоресурсов. Этот показатель регион удерживает на протяжении последних пяти лет.

По данным правительства ЯНАО, рыбохозяйственный комплекс Ямала объединяет 86 добывающих и 15 перерабатывающих предприятий, обеспечивая работой порядка 2 тыс. человек — преимущественно представителей коренных малочисленных народов. Более 50% добытого сырья перерабатывается в регионе: линейка готовой ямальской продукции включает свыше 220 наименований консервов, пресервов, копченой и вяленой рыбы.

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