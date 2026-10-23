На Камчатке хотят организовать команду спасателей для морских зверей

В Петропавловске-Камчатском обсудили создание системы спасения морских млекопитающих. Планируется опираться на опыт Сахалинской области и начать обучение специалистов в будущем году.

Вопрос рассмотрели на заседании общественного совета по экологической безопасности и сохранению окружающей среды при краевом правительстве.В обсуждении участвовали представители регионального минсельхоза, Камчатского филиала ВНИРО, природоохранной прокуратуры, ветеринарные специалисты, а также эксперты из Сахалинской области — спасатели клуба «Бумеранг» и координаторы группы помощи морским животным «Друзья океана».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края, на Камчатке регулярно встречают запутанных животных, но слаженной команды и практики спасения пока нет. Сахалинские коллеги показали, что это возможно: в их регионе спасение поставлено на поток благодаря взаимодействию ведомств и пограничной службы.

«Сейчас нам не хватает практики и экспертизы. Мы готовы приглашать специалистов с Сахалина, обучать собственную команду и создать на Камчатке центр, который станет точкой сборки компетенций и оборудования», — подчеркнул директор Фонда защитников природы Петр Шпиленок.

По итогам встречи решено начать формирование собственной команды спасателей на Камчатке. Планируется, что уже в навигационном сезоне 2027 г . пройдет первое обучение с привлечением сахалинских инструкторов, а создать тренировочную площадку и инфраструктуру для реабилитации животных поможет центр Фонда защитников природы.

Читайте также: Камчатские ученые хотят узнать больше об уникальной нерке

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews