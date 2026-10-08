Камчатские ученые хотят узнать больше об уникальной нерке

Специалисты исследуют кокани — уникальную нерку Кроноцкого озера. В водоеме нашли две разные формы этой рыбы, однако ученые предполагают, что их может быть больше.

Все этапы жизненного цикла кокани проходят в озере или в его протоках. В ходе эволюции эта нерка разделилась на две экологические формы — планктофагов (питаются мелкими ракообразными) и бентофагов (питаются донными беспозвоночными). Формы отличаются внешне, а также размножаются в притоках разного типа и в разное время на озерных нерестилищах, рассказали Fishnews в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

Ученые считают, что кокани Кроноцкого озера может быть представлена бόльшим количеством форм, чем считалось ранее. Впервые такие предположения высказал ихтиолог Святослав Куренков в ходе масштабных исследований водоема в 70–80-х гг. Он называл эти группировки субизолятами и разделял их по местам и срокам нереста. Но подтвердить или опровергнуть наличие изоляции между группами на тот момент было невозможно.

Развитие современных методов популяционной генетики позволило вернуться к этому вопросу в 2025 г . Тогда была собрана основная часть необходимых материалов. Целью работ этого года стало их дополнение. Основной фокус был направлен на изучение группировок с ранним нерестом — бентофагов (размножаются в прибрежной части водоема в июле) и планктофагов (нерестятся в реках, стекающих в озеро с северо-восточного макросклона Валагинского хребта).

В ходе экспедиции ученые смогли взять лишь две их шести запланированных выборок. На это повлияла экологическая ситуация.

Кроме того, специалисты параллельно заметили: аномально снежная зима и высокий уровень воды в реках повлияли на динамику захода кокани в реки, как это наблюдалось в 2026 г . для проходных лососей Камчатки в целом. На озерных нерестилищах воспроизводство происходило в обычные сроки.

При этом в реках и ручьях наблюдалась аномально низкая численность производителей, а в ряде водотоков нерест прошел или значительно раньше, или существенно позже. «В некоторых реках, где ранее был отмечен нерест кокани, мы и вовсе не смогли обнаружить производителей», — обратил внимание ихтиолог, старший научный сотрудник Кроноцкого заповедника Григорий Маркевич.

Полученные данные указывают на значительное локальное влияние уровня воды на успешность воспроизводства не только проходных, но и жилых лососей, уверены специалисты. Работы по проекту планируется продолжить в 2027 г .

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