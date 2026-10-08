Камчатские ученые хотят узнать больше об уникальной нерке
Специалисты исследуют кокани — уникальную нерку Кроноцкого озера. В водоеме нашли две разные формы этой рыбы, однако ученые предполагают, что их может быть больше.
Все этапы жизненного цикла кокани проходят в озере или в его протоках. В ходе эволюции эта нерка разделилась на две экологические формы — планктофагов (питаются мелкими ракообразными) и бентофагов (питаются донными беспозвоночными). Формы отличаются внешне, а также размножаются в притоках разного типа и в разное время на озерных нерестилищах, рассказали Fishnews в пресс-службе Кроноцкого заповедника.
Ученые считают, что кокани Кроноцкого озера может быть представлена бόльшим количеством форм, чем считалось ранее. Впервые такие предположения высказал ихтиолог Святослав Куренков в ходе масштабных исследований водоема в 70–80-х гг. Он называл эти группировки субизолятами и разделял их по местам и срокам нереста. Но подтвердить или опровергнуть наличие изоляции между группами на тот момент было невозможно.
Развитие современных методов популяционной генетики позволило вернуться к этому вопросу в
В ходе экспедиции ученые смогли взять лишь две их шести запланированных выборок. На это повлияла экологическая ситуация.
Кроме того, специалисты параллельно заметили: аномально снежная зима и высокий уровень воды в реках повлияли на динамику захода кокани в реки, как это наблюдалось в
При этом в реках и ручьях наблюдалась аномально низкая численность производителей, а в ряде водотоков нерест прошел или значительно раньше, или существенно позже. «В некоторых реках, где ранее был отмечен нерест кокани, мы и вовсе не смогли обнаружить производителей», — обратил внимание ихтиолог, старший научный сотрудник Кроноцкого заповедника Григорий Маркевич.
Полученные данные указывают на значительное локальное влияние уровня воды на успешность воспроизводства не только проходных, но и жилых лососей, уверены специалисты. Работы по проекту планируется продолжить в
Читайте также: Научное открытие объяснило разнообразие форм камчатских гольцов
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Теперь мы также в MAX.
Fishnews