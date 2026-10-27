Для защиты тюленей и китов ищут методы
Проблему запутывания морских млекопитающих в сетях обсудили на международной сессии в Ереване. Одно из предложенных решений — создать школы по оказанию помощи таким животным.
Сессия «Восстановление морского биоразнообразия: научные и практические решения» состоялась в рамках деловой программы российского павильона на 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17). Об этом Fishnews рассказали в пресс-службе Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН.
Опытом спасения мормлеков поделилась научный сотрудник ИПЭЭ, к.б.н., представитель Кабинета методов дистанционного зондирования Земли и тематического дешифрирования в экологии Светлана Артемьева. Она отметила, что сегодня проблема запутывания ластоногих и китообразных в обрывках сетей и морском мусоре стоит очень остро.
Так, более 40% известных исследователям гренландских китов «краснокнижной» охотоморской популяции имеют следы запутывания (шрамы, рубцы). Для горбатых китов, обитающих на Дальнем Востоке, эта цифра еще выше — более 55%.
Для борьбы с проблемой в
Специалист считает, что прежде всего необходимо разработать протоколы сотрудничества сторон (государственных органов, научных и общественных организаций) при спасении «краснокнижных» видов. Ведь любое взаимодействие с ними требует особых согласований.
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