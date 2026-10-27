Для защиты тюленей и китов ищут методы

Проблему запутывания морских млекопитающих в сетях обсудили на международной сессии в Ереване. Одно из предложенных решений — создать школы по оказанию помощи таким животным.

Сессия «Восстановление морского биоразнообразия: научные и практические решения» состоялась в рамках деловой программы российского павильона на 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17). Об этом Fishnews рассказали в пресс-службе Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН.

Опытом спасения мормлеков поделилась научный сотрудник ИПЭЭ, к.б.н., представитель Кабинета методов дистанционного зондирования Земли и тематического дешифрирования в экологии Светлана Артемьева. Она отметила, что сегодня проблема запутывания ластоногих и китообразных в обрывках сетей и морском мусоре стоит очень остро.

Так, более 40% известных исследователям гренландских китов «краснокнижной» охотоморской популяции имеют следы запутывания (шрамы, рубцы). Для горбатых китов, обитающих на Дальнем Востоке, эта цифра еще выше — более 55%.

Для борьбы с проблемой в 2016 г . Сахалине было создано общественное объединение «Друзья океана». Его специалисты не только занимаются распутыванием морских млекопитающих, но и обучают этому волонтеров в разных регионах страны. В планах у объединения — создание специальных школ, подготовка протоколов действий, необходимых для наиболее эффективной работы.

Специалист считает, что прежде всего необходимо разработать протоколы сотрудничества сторон (государственных органов, научных и общественных организаций) при спасении «краснокнижных» видов. Ведь любое взаимодействие с ними требует особых согласований.

Читайте также: На Камчатке хотят организовать команду спасателей для морских зверей

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews