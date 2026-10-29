Развитие ОСМ поддержали финансово

Правительство распорядилось направить средства на развитие Отраслевой системы мониторинга водных биоресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов. Также предусмотрено финансирование в сфере аттестации объектов информатизации Росрыболовства.

Распоряжение правительства от 28 октября 2026 г. № 3100 предусматривает направление Росрыболовству зарезервированных бюджетных ассигнований в нынешнем году в размере более 189 млн рублей. Как следует из документа, это финансирование в пределах поступлений от заключения договоров на рыболовные участки.

Из общей суммы порядка 176,7 млн рублей предусмотрено на мероприятия по развитию государственной информационной системы «Отраслевая система мониторинга водных биоресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов», сообщает корреспондент Fishnews.

Еще около 12,6 млн рублей — это средства на выполнение мероприятий по аттестации объектов информатизации Росрыболовства.

Финансирование предусмотрено по линии госпрограммы развития рыбного хозяйства.

Читайте также: Рыба переходит в цифровой формат

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews