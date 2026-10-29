Научная экспедиция оценит запасы донных рыб вокруг Шпицбергена

Полярный филиал ВНИРО приступил к комплексным исследованиям в районе архипелага Шпицберген и острова Медвежий. По результатам экспедиции ученые подготовят рекомендации по объемам вылова черного палтуса и других донных рыб.

Научно-исследовательское судно «Вильнюс» 27 октября вышло из порта Мурманска и направилось в район архипелага Шпицберген и острова Медвежий для проведения комплексных рыбохозяйственных исследований. На стыке Баренцева, Норвежского и Гренландского морей и в прилегающих водах Северного Ледовитого океана, где предстоит работать научной группе, на глубоководных участках в осенне-зимний период традиционно распределяются нерестовые скопления синекорого (черного) палтуса, а на более мелководных — скопления трески, пикши и морских окуней.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, ученые рассчитывают получить данные для оценки запасов донных промысловых видов рыб и изучить их кормовую базу. В планы участников рейса также входят паразитологические и фаунистические исследования и оценка встречаемости морских млекопитающих и видов-индикаторов уязвимых морских экосистем.

Собранные в экспедиции материалы пополнят базу данных Полярного филиала и будут использованы в оценке запасов черного палтуса и других донных рыб. Результаты съемки станут основой для выработки рекомендаций по объемам будущего годового вылова, регулированию промысла донных видов и для обоснования интересов России в районе Шпицбергена.

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