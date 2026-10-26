Треска и не только: Норвегия подвела итоги сессии СРНК

Россия и Норвегия на сессии в Стамбуле согласовали условия промысла на 2027 г. По данным норвежских СМИ, вырастет общий допустимый улов трески, пикши и синекорого палтуса. При этом по-прежнему под запретом промысел мойвы.

Переговоры в Стамбуле проходили с 19 по 23 октября. Впервые с 2019 г . сессия проводилась очно: в предыдущие годы использовался дистанционный формат.

В соответствии с достигнутыми договоренностями общий допустимый улов северо-восточной арктической трески в 2027 г . составит 325 тыс. тонн, что на 14% превышает показатель текущего года. Объем разрешенного вылова впервые увеличится после нескольких лет последовательного сокращения квот. При этом квота на 2026 г . была установлена на самом низком с 1991 г . уровне.

Как отмечает норвежское Министерство торговли, промышленности и рыболовства, согласованный объем добычи позволит продолжить восстановление запасов трески, состояние которых постепенно начинает улучшаться. Доля Норвегии в общей квоте, по данным СМИ страны, составит 156 997 тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

Иностранные СМИ приводят и другие цифры: стороны договорились увеличить на 18% допустимый вылов пикши — до 180 336 тонн, из которых 88 973 тонны приходятся на Норвегию. Квота на добычу синекорого палтуса вырастет на 11% до 21 тыс. тонн, а на вылов морского окуня-клювача сократится на 3% до 67 090 тонн. Промысел мойвы, как и в 2026 г ., вестись не будет.

Отмечается, что, несмотря на существующие разногласия, сторонам удалось согласовать не только объемы вылова, но и дальнейшие меры по управлению общими рыбными запасами. В частности, Россия и Норвегия утвердили совместную программу научных исследований на 2027 г ., договорились, по данным зарубежных СМИ, сохранить действующие технические меры регулирования промысла и продлить действие правил управления запасами трески и пикши еще на пять лет.

Научные рекомендации по объемам допустимого вылова были подготовлены совместной рабочей группой норвежского Института морских исследований и российского ВНИРО с использованием международно признанных методов оценки рыбных запасов.

Норвежский министр Марианна Сивертсен Несс подчеркнула, что сотрудничество с Россией в области рыболовства, продолжающееся уже 50 лет, имеет ключевое значение для устойчивого использования ресурсов Баренцева моря, а также обеспечения занятости и экономического благополучия прибрежных районов.

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