Треска и не только: Норвегия подвела итоги сессии СРНК
Россия и Норвегия на сессии в Стамбуле согласовали условия промысла на 2027 г. По данным норвежских СМИ, вырастет общий допустимый улов трески, пикши и синекорого палтуса. При этом по-прежнему под запретом промысел мойвы.
Переговоры в Стамбуле проходили с 19 по 23 октября. Впервые с
В соответствии с достигнутыми договоренностями общий допустимый улов северо-восточной арктической трески в
Как отмечает норвежское Министерство торговли, промышленности и рыболовства, согласованный объем добычи позволит продолжить восстановление запасов трески, состояние которых постепенно начинает улучшаться. Доля Норвегии в общей квоте, по данным СМИ страны, составит 156 997 тонн, сообщает корреспондент Fishnews.
Иностранные СМИ приводят и другие цифры: стороны договорились увеличить на 18% допустимый вылов пикши — до 180 336 тонн, из которых 88 973 тонны приходятся на Норвегию. Квота на добычу синекорого палтуса вырастет на 11% до 21 тыс. тонн, а на вылов морского окуня-клювача сократится на 3% до 67 090 тонн. Промысел мойвы, как и в
Отмечается, что, несмотря на существующие разногласия, сторонам удалось согласовать не только объемы вылова, но и дальнейшие меры по управлению общими рыбными запасами. В частности, Россия и Норвегия утвердили совместную программу научных исследований на
Научные рекомендации по объемам допустимого вылова были подготовлены совместной рабочей группой норвежского Института морских исследований и российского ВНИРО с использованием международно признанных методов оценки рыбных запасов.
Норвежский министр Марианна Сивертсен Несс подчеркнула, что сотрудничество с Россией в области рыболовства, продолжающееся уже 50 лет, имеет ключевое значение для устойчивого использования ресурсов Баренцева моря, а также обеспечения занятости и экономического благополучия прибрежных районов.
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