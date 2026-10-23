По атлантической скумбрии назначили общую квоту

Участники промысла скумбрии в северо-восточной части Атлантического океана — Евросоюз, Норвегия, Фарерские острова, Гренландия, Исландия и Великобритания — согласовали общий допустимый улов на будущий год. ОДУ составил 352,9 тыс. тонн.

Решение принято по итогам консультаций 20-22 октября в Лондоне, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежную прессу. Согласованный показатель соответствует рекомендациям Международного совета по исследованию моря (ИКЕС, ICES) и почти на 54 тыс. тонн превышает ориентир на 2026 г .

Вместе с тем сторонам пока не удалось договориться о распределении квот. Как следует из подписанного по итогам встречи протокола, участники намерены возобновить переговоры о распределении квот при первой возможности.

Стороны также отметили ранее проведенную работу по подготовке долгосрочной стратегии управления запасами атлантической скумбрии.

Отдельное внимание уделили совершенствованию мониторинга и контроля за рыболовством. Участники консультаций выступили за усиление надзора как непосредственно в море, так и в портах.

Кроме того, делегации обменялись окончательными данными о квотах и вылове скумбрии за 2024-2025 гг. и предварительными сведениями за 2026 г . В приложениях к протоколу приведена статистика по отдельным участникам промысла, включая Россию. Согласно этим данным, совокупный вылов скумбрии шестью участниками консультаций и РФ в 2025 г . составил 809,1 тыс. тонн, в том числе российский вылов достиг 115,9 тыс. тонн. Годом ранее общий показатель составлял 901,4 тыс. тонн.

В протоколе приведены сведения о передаче квот между участниками промысла и предоставлении доступа к исключительным экономическим зонам в 2025-2026 гг. В частности, Фарерские острова передали России квоты на вылов скумбрии в объеме 8,08 тыс. тонн в 2025 г . и 4,2 тыс. тонн в прошлом году.

Стороны обязались до 1 июня представить обновленные сведения об окончательных объемах вылова скумбрии за 2026 г . и установленных квотах на 2027 г .

Напомним, ранее страны Северо-Восточной Атлантики утвердили ОДУ скумбрии и путассу. Национальные квоты по этим объектам пока также не согласованы.

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