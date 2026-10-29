Торги: для коренных народов НАО приготовили промысловые акватории
В Ненецком автономном округе объявлен конкурс на шесть участков для традиционного рыболовства. Заявки принимают до 2 декабря — дня вскрытия конвертов с предложениями.
Торги организует окружной департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, все рыболовные участки — площадью от
Критерии оценки заявок — средневзвешенные показатели освоения квот и рекомендуемых объемов добычи за последние четыре года, средняя численность членов общины КМНС за этот период и удаленность участка от места нахождения общины.
Итоги конкурса планируют подвести 11 декабря в Нарьян-Маре. РЛУ предоставляют на 10 лет.
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