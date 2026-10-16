Якутия опробует годовые нормы в традиционном рыболовстве
Власти Якутии установили нормы добычи водных биоресурсов для граждан — представителей коренных малочисленных народов и их общин на 2027 г.
Годовые нормы вылова для традиционного рыболовства предусмотрены приказом минэкологии Республики Саха (Якутия) от 13 октября
Определены нормы по чиру, сигу, ряпушке и другим видам рыб, сообщает корреспондент Fishnews.
Напомним, что с 1 сентября
В сентябре министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии утвердило порядок установления таких показателей.
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