Якутия опробует годовые нормы в традиционном рыболовстве

Власти Якутии установили нормы добычи водных биоресурсов для граждан — представителей коренных малочисленных народов и их общин на 2027 г.

Годовые нормы вылова для традиционного рыболовства предусмотрены приказом минэкологии Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2026 г . № 01-05/1-578.

Определены нормы по чиру, сигу, ряпушке и другим видам рыб, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что с 1 сентября 2026 г . вступили в силу изменения федерального законодательства в сфере регулирования традиционного рыболовства. Гражданам — представителям коренных малочисленных народов теперь не требуется подавать заявку — реализовать свои права на вылова они могут на основании сведений из федерального реестра. При этом для организации традиционно промысла должны использоваться годовые нормы добычи.

В сентябре министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии утвердило порядок установления таких показателей.

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