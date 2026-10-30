К инициативе камчатских парламентариев по рыбоводным заводам вернутся в ноябре

Госдума запланировала на 24 ноября второе чтение законопроекта по условиям выпуска молоди тихоокеанских лососей с рыбоводных заводов. Разработчики объяснили необходимость изменения законодательства вопросами выживаемости рыбы.

Изменения законодательства предложило весной Законодательное собрание Камчатского края. Региональные парламентарии заявили, что для более эффективного искусственного воспроизводства лососей нужно разрешить выпуск молоди тихоокеанских лососей в водный объект в бассейне реки, на которой расположен рыбоводный участок. По действующим правилам, место выпуска ограничено РВУ.

В июле Госдума приняла законопроект в первом чтении. Сообщалось, что ко второму чтению в проект закона будут предложены поправки.

Вернуться к рассмотрению документа депутаты решили в ноябре: в календаре рассмотрения вопросов на месяц законопроект стоит на 24 ноября, передает корреспондент Fishnews. Перед этим, 23 ноября, решение о дате еще должен принять совет ГД: он составляет непосредственно проект повестки заседаний нижней палаты, в том числе на основе календаря.

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