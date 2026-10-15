Китайская делегация оценила инвестиционные перспективы Курил

Представители органов власти и бизнеса провинции Хэйлунцзян побывали на Курильских островах. Предпринимателей интересовали проекты в сфере туризма и марикультуры.

Делегация КНР посетила Курильские острова для изучения возможностей реализации совместных проектов. С провинцией Хэйлунцзян Сахалинскую область связывают многолетние побратимские отношения, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Сахалинской области.

«Курильские острова обладают уникальной природой и большим потенциалом для развития туризма и бизнеса. Наша задача — создавать условия для инвесторов, чтобы на островах появлялись новые предприятия, рабочие места и современная инфраструктура. Для этого мы внедряем специальные меры поддержки, упрощаем взаимодействие с органами власти и сопровождаем проекты на всех этапах», — заявил губернатор Валерий Лимаренко.

Китайские предприниматели проявили интерес к марикультуре. Речь идет о выращивании морского ежа и трепанга.

«Моя компания занимается рыбной промышленностью — сейчас мы импортируем в город Дунин российские морепродукты: трепанга, морского ежа, разную рыбу. Я надеюсь, что в будущем смогу заключить сотрудничество с кем-то из местных предприятий и вместе с партнерами построить рыбоперерабатывающий завод и продолжить работать в этой сфере», — отметила генеральный директор «Дунинской компании морепродуктов Чжаоян» Юй Хайянь.

На Итурупе гости также посетили инвестиционные площадки для строительства объектов туристической инфраструктуры.

На Курилах действует преференциальный режим для инвесторов с налоговыми льготами, напомнили в правительстве Сахалинской области.

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