У аквафермеров Ленобласти будет свой праздник

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли сразу в трех чтениях поправки о новой праздничной дате — региональном Дне рыбовода. Его будут отмечать 26 ноября.

Дата выбрана неслучайно. Она приурочена ко дню рождения Владимира Михайловича Конюхова (26 ноября 1945 г .) — рыбовода-ихтиолога, создателя и руководителя рыбоводных предприятий, президента Союза рыбоводов Ленинградской области, сообщили Fishnews в пресс-службе заксобрания.

Выбор даты также обусловлен спецификой региона: более 90% объема выращиваемой рыбы приходится на открытые водоемы, к концу ноября завершается ее интенсивное кормление, основной производственный процесс. Специалисты отрасли подводят предварительные итоги и обсуждают задачи на среднесрочную перспективу.

Планируется, что празднование Дня рыбовода будет способствовать развитию областной аквакультуры, повышению престижа профессии и признанию заслуг работников отрасли.

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