Минтранс предложил закрыть порты для судов старше 50 лет

В законопроект о «возрастном» флоте вошли ограничения на заход в морские порты для российских судов старше 50 лет. Аналогичные меры предполагается ввести и для судов под иностранным флагом, построенных более 40 лет назад.

Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект, ограничивающий использование «возрастного» флота. В Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта предлагается ввести понятие «возраст судна», под которым понимается «количество лет, прошедших с года постройки судна», сообщает корреспондент Fishnews.

В законопроекте предусмотрен запрет на заход в российские морские порты судов старше 50 лет под российским флагом с переходным периодом на срок действия классификационного свидетельства. Такой же запрет будет действовать для судов под иностранным флагом, если их возраст превышает 40 лет.

Ограничения касаются судов, «используемых для перевозки грузов» «валовой вместимостью 500 и более», но не распространяются на флот, заходящий в морские порты с внутренних водных путей РФ.

При этом суда, возраст которых превышает 30 лет, должны ежегодно проходить освидетельствование для подтверждения соответствия нормам безопасности и защиты морской среды. Соответствующий документ будет выдавать Российский морской регистр судоходства, уточнили в пресс-службе Минтранса.

«Принятие законопроекта также будет способствовать обновлению российского флота, в том числе строительству судов на российских верфях», — добавили в ведомстве.

Ранее Минтранс заявлял, что распространять возрастные ограничения на суда рыбопромыслового флота не планируется. Однако в тексте законопроекта таких исключений не прописано.

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