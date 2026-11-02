Акваторию для традиционной рыбалки под Магаданом выставили на конкурс

В Магаданской области объявлен конкурс на участок для промысла в целях обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. Заявки принимают до 2 декабря — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует Охотское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участок площадью 1,53 га расположен в Ольском муниципальном округе в Амахтонском заливе Тауйской губы Охотского моря вблизи устья реки Речка. Виды водных биоресурсов — анадромные и морские виды рыб, тюлени.

Критерии оценки заявок — средневзвешенные показатели освоения квот и рекомендуемых объемов добычи за последние четыре года, средняя численность общины КМНС за этот период и удаленность участка от места ее нахождения. РЛУ предоставляют на 20 лет.

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