Список поставщиков в Республику Корея получил пополнение

С 30 октября право на экспорт рыбной продукции в Южную Корею получили еще шесть российских предприятий и судов. Расширение списка подтверждает соответствие российских товаров требованиям страны-импортера.

О пополнении списка российских предприятий и судов - поставщиков рыбы и рыбной продукции, в том числе пищевых рыбных субпродуктов, в Республику Корея проинформировало АПК НАЦРЫБА.

Обновленный документ размещен на сайте учреждения, сообщает корреспондент Fishnews.

В список вошли, например, новый краболов «Залив Шелихова», хабаровское предприятие «Амур Пасифик» и камчатское «Камвестфиш», транспортный рефрижератор «Павловск».

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