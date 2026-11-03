Участок в Татарском проливе предложили под аквакультуру

Амурское теруправление Росрыболовства выставило на торги рыбоводный участок в Татарском проливе. Аукцион запланирован на 26 ноября.

Покупателям предложен рыбоводный участок в бухте Бяуде (Татарский пролив). РВУ прилегает к территории Советско-Гаванского района Хабаровского края. Площадь участка – 67,41 га .

Как сообщает корреспондент Fishnews, стартовая цена лота составляет порядка 649 тыс. рублей.

Торги планируется провести в электронном формате, на площадке РАД. Прием заявок от желающих заниматься аквакультурой стартует 3 ноября (по хабаровскому времени) и завершится 19 ноября.

С победителем будет заключен договор на 25 лет.

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