Участок в Татарском проливе предложили под аквакультуру
Амурское теруправление Росрыболовства выставило на торги рыбоводный участок в Татарском проливе. Аукцион запланирован на 26 ноября.
Покупателям предложен рыбоводный участок в бухте Бяуде (Татарский пролив). РВУ прилегает к территории Советско-Гаванского района Хабаровского края. Площадь участка –
Как сообщает корреспондент Fishnews, стартовая цена лота составляет порядка 649 тыс. рублей.
Торги планируется провести в электронном формате, на площадке РАД. Прием заявок от желающих заниматься аквакультурой стартует 3 ноября (по хабаровскому времени) и завершится 19 ноября.
С победителем будет заключен договор на 25 лет.
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