Торги: за промысловиками закрепят участки на Алтае

В Алтайском крае на аукцион выставили восемь участков для промышленного рыболовства. Заявки можно подать до 23 ноября.

Организатор торгов — региональное министерство природных ресурсов и экологии, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно опубликованной документации, один рыболовный участок расположен на Оби, остальные — на озерах края.

Площадь разыгрываемых акваторий — от 60 до 1540 га . Начальные цены лотов варьируются от 390 рублей до 11,5 тыс. рублей.

Торги планируется провести на электронной площадке 9 декабря. Все акватории предоставляются на 20 лет.

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