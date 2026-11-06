Торги: за промысловиками закрепят участки на Алтае
В Алтайском крае на аукцион выставили восемь участков для промышленного рыболовства. Заявки можно подать до 23 ноября.
Организатор торгов — региональное министерство природных ресурсов и экологии, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно опубликованной документации, один рыболовный участок расположен на Оби, остальные — на озерах края.
Площадь разыгрываемых акваторий — от 60 до
Торги планируется провести на электронной площадке 9 декабря. Все акватории предоставляются на 20 лет.
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