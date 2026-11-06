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Привлечь молодежь в отрасль помогают школьные учителя. Фото пресс-службы группы компаний «Русский Краб»

«Море возможностей»: Молодежь в отрасль привлекают с помощью учителей

Для того чтобы обеспечить приток в отрасль перспективных кадров, бизнес работает не только напрямую с детьми и молодежью. В группе компаний «Русский Краб» рассказали о системе взаимодействия с педагогами в рамках проекта «Море возможностей».

Профориентационный проект «Море возможностей», нацеленный на привлечение молодых кадров в морскую отрасль, предусматривает разные направления.

Одно из ключевых – работа с педагогами, ведь именно учитель находится рядом со школьником, когда у него формируется интерес к будущей профессии, рассказали Fishnews в пресс-службе «Русского Краба».

«Главная задача программы — дать учителю готовые инструменты для профориентационной работы со школьниками. Педагоги помогают ребятам разобраться в собственных интересах и склонностях, узнать больше о различных профессиональных направлениях, а тем, кто интересуется морем, — познакомиться с морскими специальностями и образовательными траекториями», - заявили в группе компаний.

Предприятие при этом обеспечивает для учителей методическую базу, рабочие тетради, видеоматериалы, раздаточные материалы и другие инструменты для проведения занятий. Сейчас завершилась подготовка четвертого потока педагогов.

«Вся наша работа в рамках проекта «Море возможностей» направлена на то, чтобы заинтересовать молодежь морскими профессиями и помочь ребятам сделать осознанный профессиональный выбор. Для нас важно, чтобы в отрасль приходили не случайно, а с пониманием профессии, с интересом и любовью к морю. Именно из таких ребят впоследствии вырастают сильные специалисты, которые хотят развиваться и хорошо работать на флоте. ГК «Русский Краб» растет, расширяет географию работы, и наша потребность в квалифицированных морских кадрах остается очень высокой. Поэтому мы смотрим на профориентацию как на долгосрочную работу: начинаем знакомить ребят с профессией еще в школе, а педагоги становятся нашими важнейшими партнерами на этом пути», — отметила директор по управлению персоналом группы компаний Наталья Савченко.

Важная составляющая программы – система поддержки и мотивации педагогов.Ежегодно 15 лучших участников отправляются в образовательный тур в китайский Далянь. В этом году такая поездка состоялась уже в третий раз. Учителя посещают морские университеты и колледжи, знакомятся с подходами к профессиональной ориентации школьников в КНР и обмениваются опытом с китайскими коллегами.

В 2026 г. добавилась образовательная поездка в Калининград. Ее участниками стали педагоги, показавшие наиболее высокие результаты по поступлению выпускников в морские вузы и колледжи. Учителя познакомились с образовательными практиками «Школы будущего», а также посетили парусник «Крузенштерн».

Новой практикой 2026 г. стал специальный интенсив для лучших педагогов трех предыдущих потоков. Задача такого «лагеря для взрослых» - перезагрузить программу, дать учителям новые знания и идеи и поддержать их мотивацию продолжать профориентационную работу.

«Участники познакомились с обновлениями «Моря возможностей», обсудили практику проведения занятий, работу с родителями и возможности целевого обучения. Отдельное внимание уделили обмену опытом: за несколько лет работы у самих педагогов накопилось множество практических кейсов, которыми они могут делиться с коллегами», - отметили в пресс-службе.

Работа педагогов в школах завершается большим Фестивалем морских профессий для школьников, прошедших программу в течение учебного года. На фестивале ребята участвуют в практических морских и профориентационных мастер-классах, общаются с курсантами МГУ имени адмирала Г. И. Невельского и действующими моряками группы компаний.

Участники, прошедшие полный цикл программы, получают сертификаты, которые дают восемь дополнительных баллов при поступлении в Морской государственный университет.

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Fishnews

  • Привлечь молодежь в отрасль помогают школьные учителя. Фото пресс-службы группы компаний «Русский Краб»
  • Ежегодно педагоги - участники проекта «Море возможностей» обмениваются опытом с китайскими коллегами. Для этого организуется поездка в Далянь. Фото пресс-службы группы компаний «Русский Краб»
  • В этом году для лучших учителей также провели специальный интенсив. Фото пресс-службы группы компаний «Русский Краб»
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