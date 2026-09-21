Отрасль ищет ключ к сердцу выпускников

Как привлечь молодежь в отрасль и не потерять специалиста после выпуска — актуальный вопрос в условиях дефицита кадров. Эту тему подняли на отраслевом форуме в Санкт-Петербурге.

Как подготовить специалиста и при этом сделать так, чтобы он остался в рыбном хозяйстве, обсудили участники круглого стола молодежного форума Fishery Skills «От парты до предприятия, как сохранить выпускника отрасли».

Со школьной скамьи

Завлекать в отрасль нужно еще со школы, уверен заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Дефицит профессионалов заставляет предприятия искать кадры еще на этапе обучения, а вузы — предлагать все новые варианты привлечения абитуриентов.

Сегодня, решая проблему кадрового обеспечения, многие образовательные учреждения заходят в школы. Например, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет реализует проект «Научный мост», в рамках которого организуются профильные выпускные классы — технические, химико-биологические, инженерные и другие. Раз в неделю школьники приходят в университет, где изучают предметы, являющиеся основными для той или иной специальности.

По словам ректора Дальрыбвтуза Татьяны Жук, очень мало выпускников школ сдают ЕГЭ по предметам, необходимым для поступления на «рыбные» направления. Подобные проекты позволяют увеличить число таких абитуриентов.

О программе «Море возможностей» от «Русского краба» рассказал вице-президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев. Группа компаний выстроила систему профориентации и подготовки молодых кадров для морской отрасли — от школьной скамьи до трудоустройства. Благодаря проекту удалось заключить больше целевых договоров и привлечь в отрасль 70 специалистов (сопоставимо с численностью трех краболовных судов). В будущем планируется кратно увеличить цифры.

Как сообщает корреспондент Fishnews, проект включает разные активности для школьников средних и младших классов. В том числе игру — симуляцию промысла, тематические смены в ВДЦ «Океан», практические занятия по морским специальностям, экскурсии на суда и в вузы, встречи с моряками-наставниками, отметил глава ассоциации.

Другой пример — создание профильного класса в Мурманской гимназии № 6, ученики которого выходят в море на настоящем судне «Клавдия Евланская», ездят в лагерь «Гандвик», где проходят шлюпочную практику и учатся оказывать первую помощь. Без таких мотивационных программ, без подготовки со школьной скамьи отрасль не получит заинтересованных и квалифицированных специалистов, которые будут работать на постоянной основе на промысловых судах, уверен Алексей Осинцев.

Кто нужен отрасли

«Перед вузами стоит большая цель — сделать не только глубокого специалиста в отдельном направлении, но способного саморазвиваться и быстро приспосабливаться к меняющимся условиям производства», — считает Василий Соколов.

По его мнению, большая нехватка кадров и постоянные изменения в мире требуют от будущих специалистов широкого кругозора и умения самообучаться. Так, важно не только знать, как разделывать рыбу, но и как настроить оборудование для переработки.

Интеллектуальная собственность — одно из непрофильных, но важных знаний, необходимых современному специалисту. С таким заявлением выступил начальник научно-образовательного центра Роспатента Денис Монастырский.

Рыбная отрасль развивается в техническом плане, и инженеры должны знать, как зарегистрировать свои изобретения, полезные модели. То же самое касается товарных знаков, помогающих потребителям узнавать производителей и продукцию, в том числе рыбную, обратил внимание представитель Роспатента.

Дефицит кадров наблюдается в отрасли на всех уровнях: не только на флоте и в переработке, но и в сфере образования. Особенно остро проблема ощущается в системе среднего профессионального образования в регионах, где зачастую не хватает именно «рабочих кадров», которые могли бы передать студентам практический опыт, полученный непосредственно на производстве или промысле.

«Спрос образовательных организаций на квалифицированные педагогические кадры в отрасли заметно и постоянно превышает предложение, которое получает та или иная образовательная организация, — обозначил ситуацию директор Высшей школы рыболовства и морских технологий САФУ имени М.В. Ломоносова Александр Чекалин. — Действительно, дефицит кадров огромный, а вот рычагов для его решения, в том числе с точки зрения педагогических кадров, у нас не так много».

САФУ реализует несколько программ СПО (судоводители, судомеханики, электромеханики, рефмеханики, технологи-обработчики) и одну программу высшего образования (аквакультура). Средний возраст всего педагогического состава в университете — 48 лет (по стране — 46). Средний возраст преподавателей профдисциплин — 76 лет, при этом есть и те, кто старше 80 лет, рассказал о ситуации в вузе Александр Чекалин.

В качестве решения проблемы он предложил рассмотреть денежный вопрос: многие выбирают производство из-за высокой оплаты труда. А также отметил, что не все специалисты смогут работать с молодым поколением и доносить до них знания, и этот нюанс необходимо учитывать.

Найти кадры и дать работу

Сегодня за молодого специалиста конкурирует множество предприятий, и не только отраслевых. Помочь молодежи найти работу, а компаниям — перспективные кадры могут специальные проекты в сфере занятости.

Один из таких проектов — программа содействия занятости молодежи Минтруда России. Согласно статистике, приведенной начальником отдела развития информатизации сферы занятости и трудовой миграции Департамента занятости населения и трудовой миграции министерства Артемом Волнистовым, через год после выпуска доля трудоустройства учащихся «рыбных» направлений составляет 64,8%, через два года — 67,4%. Средняя зарплата через год после выпуска — 73,8 тыс. рублей, через два года — практически 80 тыс. рублей.

Ведомство организует ряд проектов, помогающих организациям и молодежи найти друг друга. На платформе «Россия» компании публикуют вакансии, а абитуриенты могут откликнуться на подходящие предложения. Проект по маршрутизации молодежи (в том числе школьников) и ярмарка трудоустройства позволяют оперативно реагировать на запросы рынка труда, подбирать кандидатов и помогать соискателям в трудоустройстве.

Путинные отряды — еще одна возможность удовлетворить сезонный запрос отрасли на кадры и найти будущих постоянных работников. Студенты со всей России приезжают на предприятия рыбопромышленного комплекса, чтобы получить полезный опыт, заработать и увидеть уникальные места нашей страны. При этом поехать могут не только студенты профильных направлений. Некоторые ребята кардинально меняли сферу карьерных интересов после работы на путине и решали связать свою жизнь с рыбной отраслью.

Связка с реальным производством

Отдельной темой сессии стала роль рыбохозяйственных предприятий в подготовке кадров для отрасли. Между учебными заведениями и организациями — будущими работодателями, должна быть тесная связь, поделилась своим мнением Татьяна Жук.

Например, учебно-производственные кластеры. Работодатели создают специализированные лаборатории, мастерские, участвуют в разработке учебных программ, для того чтобы вузы и ссузы готовили специалистов под конкретные нужды предприятий. Это способствует более высокому проценту трудоустройства выпускников.

Кроме того, представители компаний непосредственно участвуют в образовательном процессе в качестве преподавателей, проводят практические занятия на базе предприятий.

Изменилось отношение и к прохождению практики. Если раньше эта часть обучения имела больше формальный характер, то сегодня предприятия заинтересованы в практикантах. Работодатели часто присматриваются к студентам и после практики могут предложить место или заключить целевой договор.

В свою очередь Василий Соколов отметил опыт Камчатки. Компании региона целенаправленно заключают соглашения с вузами и ссузами для прохождения практики. Также учебные заведения там часто находятся рядом с предприятиями, и некоторые пары проходят непосредственно на производстве. «Идет обучение в реальной среде», — подытожил спикер.

Чем завлекать?

Заработная плата — далеко не единственное, что может привлечь и удержать молодежь, заявил заместитель главы Росрыболовства. Он уверен: зарплаты уже находятся на высоком уровне, однако дефицит кадров все еще остается.

Подводя итоги обсуждения, спикеры кратко высказались, что еще необходимо сделать, чтобы выпускник остался в рыбной отрасли. Василий Соколов обратил внимание на необходимость пересмотра подхода к целевому обучению. Артем Волнистов считает, что предприятия должны улучшать условия, чтобы выпускнику захотелось остаться в организации. Идею развития нематериальной компенсации также поддержал Александр Чекалин. Алексей Осинцев предложил уходить от договоров на один рейс и смотреть в сторону долгосрочного сотрудничества, а Татьяна Жук — увеличить информированность студентов о том, что их ждет в рыбной отрасли.

Читайте также: «Фарватер-2026» определил победителей

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Арина БУРЛАКОВА, Fishnews